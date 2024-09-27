Kırıkkale'de "Türkiye Buluşmaları" programına katılan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde işadamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Net rezervlerin 90 milyar dolardan fazla arttığını belirten Şimşek, "Rezerv konusunu endişe kaynağı olmaktan çıkardık" dedi. Ekonomik programın çalışıp çalışmadığına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bakan Şimşek, "Program çalışıyor mu çalışmıyor mu onu anlatacağım. Enflasyon bandının üst seviyesi yüzde 42. Bütçe açığı deprem nedeniyle geçen sene yükseldi, bu sene de depremin etkisi vardı. Bütçe açığını yüzde 5.2'ye düşürdük. Önümüzdeki sene de yüzde 3 ve altına yaklaşacağız. Bu program çalışıyor. Olmayan bir program nasıl sonuç üretiyor, onu anlatayım; cari açık geçen sene 57 milyar dolara çıkmıştı, 20 milyar doların altına geriledi. Merkez'in rezervleri şu anda 156 milyar doların üzerine çıkmış. Net rezervlerdeki artış daha dramatik. Net rezervler 90 milyar dolardan fazla arttı. Rezerv konusunu endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Rezerv yeterliliğinde biz çıktık, rezerv yeterliliği sağladık" açıklaması yaptı.Kur Korumalı Mevduat'ın, (KKM) geçen sene ağustosta zirveyi bulduğunu anlatan Şimşek, "144 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. 98 milyar dolarlık düşüş var"dedi.