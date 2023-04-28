Nükleer yakıt üç tırla Akkuyu’ya taşındı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'nın meyveleri toplanmaya başladı. Milli gemilerle keşfedilen Karadeniz gazının ardından Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali de göreve hazır hale getirildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla santrale ilk yakıt gelirken, Türkiye enerjide şampiyonlar ligine yükseldi.Rusya'dan önceki gece hava ve denizyolu ile yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirilen uranyum peletlerinden oluşan nükleer yakıt ilk etapta Adana Havalimanı ve Mersin Limanı'ndan Türkiye'ye sokuldu. 3 tıra yüklenen uranyum peleti ve yakıt demetleri ardından Akkuyu NGS'ye taşındı. Koruyucu kaplarında ve sürekli radyasyon ölçümleri yapılarak taşınan uranyum peletlerinin her biri 4.5 gram ağırlığında bulunuyor. Şu anda taze yakıt statüsünde olan uranyum peletleri elle tutulabildiği gibi herhangi bir güvenlik riski taşımıyor.Yakıt olarak kullanılacak uranyum peletlerinin her biri 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram doğalgaz yakıldığında 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat enerji elde edilebiliyor. Bu da kömürün yakılmasından elde edilen enerjinin 90 bin katına karşılık geliyor. Uranyum peletlerinin 3.7 metre uzunluğundaki metal tüplere yerleştirilmesiyle yakıt çubukları, çubukların bir araya getirilmesiyle de yakıt demetleri oluşturulacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak reaktörde 163 yakıt demeti olacak. Yakıt demetleri periyodik olarak değiştirilecek.AKKUYU NGS'de çalışmak üzere 317 öğrenci eğitim için Rusya'ya gönderildi. Rusya'dan dönen 291 yüksek nükleer mühendis Akkuyu'da iş başı yaptı. 26'sı eğitimine devam ediyor. MEB YLSY bursu ile yaklaşık 500 öğrenci eğitim için seçildi.AVRUPA Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etti. Hollanda ve İsveç desteğini açıkladı. Dünyada 422 reaktör işletmede. 57'si inşa halinde. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden karşılıyor. ABD'de 92, Fransa'da 56, Çin'de 56 ve Rusya'da 37 reaktör işletmede. İngiltere, 8 santral kuracağını açıkladı. Güney Kore, Japonya, Fransa ve Polonya'da nükleere yatırım yapacak.