Okul sanayi işbirliği ile meslek lisesinden ilk ihracat TIR’ı yola çıktı

Küçükçekmece'de bulunan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat TIR'ı Uğurlama Programı gerçekleşti. Programa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda, lisenin matbaa bölümü öğrencilerinin ürettiği kağıt temizlik malzemeleri Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan SAS Premium Trading şirketine gönderilmek üzere yola çıktı. Geçen yıl iç piyasaya 839 bin liralık satış yapılan okulda, bu sefer 8 bin 721 Euro ( yaklaşık 158 bin lira) değerindeki 513 paket havlunun ihracatı yapıldı. Böylece, Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurt dışına satış yapan ilkokul oldu. İlk ihracat TIR'ı protokolün el sallamasıyla Fransa'ya uğurlandı.





'MESLEKİ EĞİTİM BU ÜLKEDE ÇOK SANCILAR ÇEKTİ'



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuşmasına 2021-2022 eğitim öğretim yılının sorunsuz şekilde bitmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Şunu belirtmem lazım, bir ülkenin iki kapasitesi kalkınması için çok kritiktir. Beşeri sermaye kapasitesi bir üretim kapasitesi. Mesleki eğitim, gerçekten bu ülkede çok sancılar çekti. Artık geçmişe bakmıyoruz. Bu dönem son 20 yıl bir taraftan eğitimde kitleselleşmenin, evrenselleşmenin nihayetlendiği bir dönemken diğer taraftan da ondan önceki yanlış eğitim politikalarının toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sisteminde üretmiş olduğu maliyetlerin telafi edildiği bir dönem oldu. İşte mesleki eğitim onlardan bir tanesi" dedi.



'2022 YILINDA 1,5 MİLYARLIK GELİR HEDEFİ'



Özer konuşmasına şöyle devam etti, "Artık mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilerden konuşuyoruz. Fen lisesine giden öğrenciler meslek liselerini tercih eder hale geldi. Mesleki eğitimde üretim kapasitesinin artmasından bahsediyoruz. 2021 yılında meslek liseleri tüm Türkiye'de 1 milyar 162 milyonluk gelir elde ettiler. Öğrencilerimiz yaparak, üreterek öğreniyorlar ve bundan kar payı alıyorlar. 2021 yılında öğrencilerimize dağıttığımız kar payı 50 milyonun üzerine çıktı. Öğretmenlere 112 milyon dağıtmışız. 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyarlık bir gelir. İlk 5 aydaki gelirimiz 2021yılındaki gelirden yüzde 231 artarak 560 milyona ulaştı. Yani 2022 yılında ben inanıyorum ki 2 milyarın üzerinde bir gelirle kapatacağız. 74 tane almış olduğumuz patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilinin ticarileşmesini sağladık. Artık mesleki eğitimde güzel hikayeler var. Problemler artık geçmişte kaldı"





'56'NCI AR-GE MERKEZİ İLAN EDİYORUM; 3 MİLYON LİRALIK DESTEK'



Her buluşmada yeni hedefler koyulması gerektiğini dile getiren Bakan Özer, "Her buluşmamızda yeni hedef koymamız lazım. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak bu okulumuzu 56'ncı Ar-Ge merkezi ilan ediyorum. Yarın itibariyle de start-up katkısı olarak da 2 milyon TL'lik yardımı bakanlık olarak okulumuza göndereceğiz. İstanbul'daki Ar-Ge merkezi sayısı 13'e çıkmış oldu. Bugün eğitim öğretim yılının son günü olduğu için 3 milyona çıkartıyoruz. Öğretmenimizi kırmıyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odasını bir araya getiriyoruz. İstanbul'daki tüm meslek liselerini artık İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hamiliğine alıyoruz. Hamiliğinin dışında artık hiçbir okul kalmayacak" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ 1 MİLYON GENCİMİZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİYLE BULUŞTURMAK'



Mesleki eğitim merkezlerinin çok kritik olduğunu dile getiren Bakan Özer, "Çırak kalfa ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili büyük açığı kapattılar. 159 bin olan tüm Türkiye'deki çırak kalfa sayısı, bugün 520 bin. İstediğimiz şey şu; artık yaz tatiline de girdiğimiz için öğrencilerimiz mesleki eğitim merkezine başvurduğu zaman, onların hangi işletmede eğitim alacağıyla ilgili bir aylık bir belirsizlik oluyor. O belirsizliği ortadan kaldıralım. Elektronik yazılım bir sistem, öğrenciyi mesleki eğitim merkezine kayıt yapıyor. Kayıt yaptığı anda İSO ve İTO'nun birlikte koordine etmiş olduğu birime düşüp onların kılavuzluğunda işletmeler belirlenip, 1 hafta içerisinde hemen işletmede eğitime başlayacağı bir mekanizmayı tesis edelim. Hedefimiz 2022 yılının sonunda 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak. Temmuz ve Ağustos ayını çok verimli bir şekilde geçirirsek eylülün başında 750 bin rakamına ulaşabileceğiz" diye konuştu. İş insanları ve öğrenciler arasında belirsiz-süreli iş sözleşmesi de imzalandı.