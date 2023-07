Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

İnternet alışverişlerinde dolandırıcılık yapan çetelerin bu kez adresi sosyal medya platformları oldu. Önde gelen e-ticaret platformlarını bire bir kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Sistem şöyle işliyor: Almak istedikleri ürünü sosyal medyada çok düşük fiyata gören vatandaşlar linki tıkladığında karşısına WhatsApp'tan bir müşteri temsilcisi çıkıyor. Ödeme ve teslimat bilgilerini soran vatandaşlara istenirse ürünün elden teslim edileceği ya da kargoyla gönderilebileceği bilgisini veren müşteri temsilcileri ödeme için de e-ticaret platformu linki vererek "Buradan güvenle ödeme yapabilirsiniz" diyor. Link gerçek bir e-ticaret platformunun birebir kopyası olduğu için güvenip ödemesini yaparak, ürünü teslim almak için verilen adrese gittiğinde adresin sahte olduğunu gören vatandaş gerçekle yüzleşiyor. Kargosunu bekleyen vatandaş da ürünün peşine düşünce dolandırıldığını anlıyor. Ödeme için verilen IBAN'ların cezaevinde bulunan mahkûmlara, yaşlı veya ölmüş kişilere ait olduğu görülüyor.Erzincan'da yaşayan T.Ç., SABAH'a yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Parayı verdikleri IBAN'a gönderdim. Sonra ne ürün geldi ne de bir daha müşteri temsilcisine ulaşabildim. Beni engelledi. Yaptığım araştırmada telefonun yurtdışından gelen birinin üzerine kayıtlı olduğunu öğrendim. IBAN'ın da cezaevinde bulunan birine ait olduğunu öğrendim. Sonra yine alışveriş yapacakmış gibi aynı reklamlara girdim. Bu kez ölen birinin IBAN'ını verdiler." İstanbul'da yaşayan öğretmen B.A. ise "Elektronik bir cihaz alacaktım. Çok ünlü bir e-ticaret platformunda ürünü gördüm. Üründe 'Güvenli e-ticaret' etiketi vardı. Orijinal sitede ürüne yorum yaptım ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya başladım satıcıyla. İndirim istedim. İndirim yaptı ve ürünün indirimli halinin ilanını bana link olarak gönderdi. Ödemeyi IBAN'a gönderdim. Ürün gelmedi. Mesajlaştığım numaraya 'Neden ürünü göndermediniz' dediğimde dalga geçer gibi bana 'gülücük' göndermesinden ve sonra da beni engellemesinden dolandırıldığımı anladım."Vatandaşların internet üzerinden alışveriş yaparken her an dolandırılacakmış gibi tedbirli olmalarını tavsiye eden Trust Legal Hukuk & Danışmanlık Kurucu Ortağı Av. Ece Değer Kalyoncu, "İnternet alışverişinde dolandırıcılık suçu bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması ile işlenmiş olduğundan suçun basit hali değil, nitelikli hali söz konusu. 4'ten 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılır ve fail aleyhine hükmedilecek olan adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz" dedi. Kalyoncu, vatandaşların dolandırıldıklarını anladıkları an hemen avukatları aracılığıyla veya kendilerinin gidip savcılığa başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.