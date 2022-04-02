Olumlu siyaset ticareti artırıyor

Türkiye'de 21 farklı fabrikada üretim yapan küçük ev aletleri firması Arzum, ihracatta da hedef büyüttü. Türkiye'nin siyasette ortaya koyduğu uzlaşmacı tutumun firmaların yurtdışı faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu söyleyen Arzum Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan gibi pazarlara yönelik olumlu hamleler, bizler için çok önemli. Burada Türk markaları için önemli fırsatlar ortaya çıktı" dedi. Zücaciye sektörü için büyük önem taşıyan Mısır pazarına yönelik atılan olumlu adımların önemine dikkat çeken Kolbaşı, şunları kaydetti: "Mısır'ın bazı regülasyonları vardı, karşılıklı görüşmelerle çoğunu hallettik. Siyaseten gerginlik yaşanan pazarlarda ticaret zorlaştıyor. Şu anda oluşan hava hem bu ülkeler için hem de bölgenin tamamı için çok pozitif. Kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün."Pandeminin ardından Türkiye'ye olan talebin hız kesmediğini söyleyen Kolbaşı, ihracatlarının yüzde 15'ini kendi markalarıyla yaptıkları bilgisini verdi. 60'tan fazla ülkede olduklarını söyleyen Kolbaşı, hayalinin Arzum'u Avrupa ve Amerika'da akla gelen 10 markadan biri yapmak olduğunu anlattı. Kolbaşı, şöyle devam etti: "Markamızı bir Amerikalı kadın da bilsin, Hollandalı da, Çinli de, Avustralyalı da istiyorum. Bu kolay bir hikâye değil. Karşımdaki markaların çoğu 250 yıllık. Bunun elbette bir süreci var." İhracatı artırma yönünde hamlelerinin olduğunu söyleyen Murat Kolbaşı, "İhracatımızı yüzde 13'lerden 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2025'e kadar ise yüzde 30'a getirmek gibi bir planımız var" ifadelerini kullandı. Türk ürünlerinin dünya için çok önemli olduğunu söyleyen Kolbaşı, "Abi bizden olmaz, bu iş bizden çıkmaz" sözünden büyük rahatsızlık duyduğunu anlattı. Kolbaşı, "Türk markalarını doğru konumlandırabilirsek markalarımıza çok ekmek çıkar" değerlendirmesinde bulundu. Yıllık büyüklüğü 1 milyar doları bulan Türkiye elektrikli küçük ev pazarında adetsel satışlarda lideri olduklarını söyleyen Kolbaşı, ciroda ise ilk beşte yer aldıklarını kaydetti.ARZUM Okka şirketin bayrak taşıyıcısı konumunda. Bu serinin adeta bir kardelen olduğunu söyleyen Murat Kolbaşı, "İhracattaki en kuvvetli ürünümüz Okka. Yurtdışı pazarlara onunla rahat giriyoruz daha sonra satışlarımızı çeşitlendiriyoruz" dedi.