Önal, Siber Güvenliğe Şahin T. Telekom’a atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulumu bu yıl başında gerçekleşen Siber Güvenlik Başkanlığı'na (SGB) Türk elekom CEO'su Ümit Önal atandı. Önal'ın göreve başlaması ile birlikte SGB'nin faaliyetleri daha aktif hale geleceği gibi Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı siber güvenlik birimleri ile başkanlık çalışmalarını koordineli yürütecek.

DİJİTAL GELECEĞİ İNŞA

Ümit Önal'ın boşalttığı koltuğa ise Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinde bulunan Ebubekir Şahin atandı. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada Şahin'in Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edeceği belirtildi. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak yeni CEO'muz Ebubekir Şahin yönetiminde ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi. 1974 yılında Rize Çayeli'nde doğan Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.