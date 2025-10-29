Onlarca kişi dolandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" dolandırıcıların da iştahını kabarttı. TOKİ ve E-Devlet sitelerini taklit ederek şimdiden onlarca vatandaşı ağına düşüren sahtekarlar, milyonlarca liralık vurgun yaptı. İnternette "500konut-bsrv.homes", "https:/ /sosyalkonuttokimbasvurum", "coktatokimde. com" gibi çok sayıda taklit site bulunurken, bunlar özellikle Instagram, Facebook, X gibi mecralarda vatandaşların karşısına çıkarak anlık dalgınlıklarından faydalanarak dolandırılmalarına neden oluyor. Dolandırıcıların kurbanları arasında yer alan Tolgahan Y., "Tıkladığım sitede benimle irtibata geçenler 19.200 TL'lik bir ödeme talep etti ve bu ödemeyi gerçekleştirdim. Ardından sigorta ücreti adı altında 15.800 TL daha ödedim. Sonrasında yine 34.200 TL'lik bir ödeme çıktı. Toplamda 69.200 TL ödeme yaptım. Ama başvurum görünmüyor. Dolandırıldım" dedi. Bilal H. İse, "Sosyal medyadan bir internet adresine yönlendirildim. Büyük harflerle TOKİ başvuru yazıyordu. Sitenin adının "coktatokimde. com" olduğunu dolandırıldıktan sonra fark ettim. 35.000 TL dolandırıcılara kaptırdım" dedi.

CİMER UYARDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detayları soran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.