Ormanda kaçağa sorgusuz yıkım

evlet ormanlarında kaçak olarak yapılan; tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullere hiçbir karara gerek olmaksızın el konulacak, yıkılmak ve sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak. Bu tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan "Orman Kanununun 17. Maddesinin ikinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OGM'den alınan bilgiye göre, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması için orman alanlarında devam eden her türlü bina, yapı ve tesis inşaatlarının suç tutanağı düzenlenmesi aşamasında durdurulamaması veya yıkılamaması sonucu inşaatların devam etmesi, kovuşturma sonucunda verilecek olan kararların infazını güçleştirirken, bu durum vatandaşlar ile zaman zaman karşı karşıya gelinmesine yol açıyordu. Sorunun çözümü için kanun düzenlemesi yapılmıştı. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin yönetmelik de dün yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, kesinleşmiş orman kadastrosuna göre orman sınırları içinde kalan orman alanlarındaki henüz tamamlanmamış, inşaatı devam eden yapılaşmalar da dâhil olmak üzere, kanuna aykırı olarak inşa edilmiş yapı ve tesislerin mühürlenmesi, üçüncü şahısların zarar görmesini engelleyecek tedbirlerin alınması, akabinde düzenlenecek suç zaptının Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilerek, derhal Cumhuriyet Savcısı ya da Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verilmesine imkân sağlandı. İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesise inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması veya ortadan kaldırılması esas olacak. Ancak söz konusu yapı ve tesisler, ihtiyaç görüldüğü takdirde orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek.ORMAN bölge müdürlükleri nezdinde teşekkül ettirilecek olan inceleme ve karar verme heyeti tarafından yıkılacak taşınmazların tespiti yapılarak, idarece yapılacak masraflar kendilerinden tahsil edilecek, ilgililere bildirilmesi suretiyle yıkım işlemi gerçekleştirilebilecek ve bu sahalar devamlı kontrol edilerek yeni yapılaşmalar engellenecek.