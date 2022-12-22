Orta ve alt gelirliye “garantili” konut

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek hafta açıklanacak 14 başlıklı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin ocak ayında devreye gireceğini söyledi. İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtım toplantısı sonrasında gazetecilerin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, "Gayrimenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak. Çok özgün bir model olacak. Özellikle de orta ve alt gelirli kesimlerin çok rahat bir şekilde konuta ulaşabildiği bir çalışmamız var" dedi. Bakan Nebati, KGF paketiyle 250 milyar lirayı geçecek bir kullanım sağlanacağını belirterek, "14 başlıkta KGF paketini paylaşacağız. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde finansman için de destek vereceğiz. Gayrimenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. KGF paketi, fatura merkezli olacak. İstismarı en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Kaynağı alıp dövize gitmesine izin vermeyeceğiz. Ocaktan itibaren KGF'deki bütün imkânlardan vatandaşlarımız yararlanacak" diye konuştu.Öta yandan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda da konuşan Bakan Nebati, "2002'de yüzde 11.1 seviyesinde olan bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 3.4'ün oldukça altında gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. KKM uygulamasının getirdiği imkânlarla gelişmekte olan ülkelerin, dolar endeksinin artması ile yaşadıkları kur hareketlerinden ülkemizi koruduk, finansal istikrarımızın güçlenmesini sağladık" dedi.