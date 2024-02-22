Ortak ATM ile 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi

azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te uygulamaya aldıkları Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi'nin, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini söyledi. Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayıları 19 bine ulaşacak. Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023'te uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi meyvelerini vermeye başladı. Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını söyledi.Şimşek, "2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylece, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır" diye konuştu.