Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ortak ATM ile 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi
Giriş Tarihi: 22.2.2024

Ortak ATM ile 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi

Ortak ATM ile 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te uygulamaya aldıkları Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi'nin, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini söyledi. Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayıları 19 bine ulaşacak. Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023'te uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi meyvelerini vermeye başladı. Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını söyledi.

AYLIK 35 MİLYAR TL
Şimşek, "2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylece, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortak ATM ile 500 milyon dolarlık tasarruf hedefi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA