OSB’lerden KGF destekli EYT kredisi tahsislerinin başlaması talebi

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı açıklamada, sanayicilerin KGF destekli EYT kredilerinde yaşanan gecikmeden dolayı kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen çalışanların nisan ayında emekli maaşlarını almak için hızla emekli olmak istediklerini ifade eden Kütükcü, çalışanlardan gelen yoğun talebin işletmeleri finansal zorluklarla karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Kütükcü, "Bu nedenle KGF destekli kredi tahsisleri hızla yapılmaya başlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.