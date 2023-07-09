Otoculardan 190 ülkeye ihracat

Türkiyeotomotiv endüstrisi yılın ilk yarısında yüzde 14 artışla 17 milyar 337 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotivciler ocak-haziran döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı. Sektör, 6 aylık dönemde Türkiye'nin ihracatından yüzde 16.1 pay aldı. AB, ilk altı ayda Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 69.2 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 9 milyar 986 milyon 402 bin dolardan 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı. Ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke unvanını korudu. Türkiye'den Almanya'ya ihracat ilk altı ayda 2 milyar 436 milyon 353 bin dolara yükseldi. Almanya'nın ardından ikinci sırada bulunan Fransa'ya ihracat yüzde 44 artışla, 2 milyar 192 milyon 198 bin dolara ulaştı. Ocak-Haziran 2023'te İtalya'ya 1 milyar 527 milyon 211 bin, İspanya'ya 1 milyar 277 milyon 434 bin, Polonya'ya 831 milyon 668 bin, Slovenya'ya 741 milyon 683 bin, Belçika'ya 665 milyon 460 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 7'sini AB ülkeleri oluşturdu.