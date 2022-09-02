Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 daralarak 458 bin 446 adet oldu. Otomobil satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 daralarak 103 bin 903 adet oldu.

Ağustos ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3, otomobil pazarı yüzde 21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 oranında küçüldü. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre yüzde 17,3 daralarak 48 bin 336 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35.230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçülmeyle 13 bin 106 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 daraldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 daraldı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,2 daraldı.