Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Otomotiv ekimde en fazla ihracat yapan sektör oldu
Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:02 Son Güncelleme: 4.11.2025 16:07

Otomotiv ekimde en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv ekim ayında 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarla en fazla ihracat yapılan alan oldu.

AA
Otomotiv ekimde en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye'de otomotiv sektörü ekim ayında 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. En fazla ihracat yapan sektörler arasında geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla ikinci, elektrik ve elektronik ise 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

GEMİ VE YAT İHRACATI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 24 milyar 789 bin dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü yer aldı.

Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 76,4 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,6 artışla 17 milyar 91 milyon 596 bin dolar olarak hesaplandı.

Ekimde ihracatın yüzde 15,7'sini oluşturan tarım grubunda 2,1'lik düşüşle 3 milyar 302 milyon 782 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 3'lük yükselişle 583 milyon 810 bin dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekimde 1085 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken parite ekim ayında Türkiye'nin dış satımına 706 milyon dolar katkı verdi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 819 milyon 261 bin dolarla Almanya, 1 milyar 291 milyon 134 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon 109 bin dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8 milyar 220 milyon 667 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 963 milyon 997 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 616 milyon 536 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.373.478 3.302.782 -2,1 15,7 36.106.561 36.067.044 -0,1 15,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.317.703 2.188.202 -5,6 10,4 24.452.230 24.172.997 -1,1 10,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.034.016 1.093.928 5,8 5,2 11.991.883 12.318.211 2,7 5,3
Yaş Meyve ve Sebze 289.013 334.816 15,8 1,6 3.573.644 3.273.844 -8,4 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 277.337 232.362 -16,2 1,1 2.700.776 2.623.722 -2,9 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 234.467 191.840 -18,2 0,9 1.828.284 1.783.289 -2,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 320.182 205.097 -35,9 1,0 2.506.741 2.390.259 -4,6 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 60.639 35.508 -41,4 0,2 769.089 562.825 -26,8 0,2
Tütün 91.097 82.104 -9,9 0,4 944.207 1.062.840 12,6 0,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri 10.953 12.547 14,6 0,1 137.607 158.006 14,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 366.778 382.140 4,2 1,8 3.779.726 3.934.697 4,1 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 366.778 382.140 4,2 1,8 3.779.726 3.934.697 4,1 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 688.996 732.440 6,3 3,5 7.874.604 7.959.351 1,1 3,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 688.996 732.440 6,3 3,5 7.874.604 7.959.351 1,1 3,4
II. SANAYİ 16.495.722 17.091.596 3,6 81,5 183.811.531 191.965.289 4,4 82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.246.706 1.257.334 0,9 6,0 13.840.620 13.802.229 -0,3 5,9
Tekstil ve Hammaddeleri 839.924 840.857 0,1 4,0 9.419.528 9.521.088 1,1 4,1
Deri ve Deri Mamulleri 132.601 129.964 -2,0 0,6 1.538.868 1.471.242 -4,4 0,6
Halı 274.182 286.513 4,5 1,4 2.882.224 2.809.899 -2,5 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.450.313 2.645.208 8,0 12,6 31.109.881 32.132.994 3,3 13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.450.313 2.645.208 8,0 12,6 31.109.881 32.132.994 3,3 13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.798.703 13.189.055 3,0 62,9 138.861.031 146.030.065 5,2 62,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.571.756 1.512.144 -3,8 7,2 18.044.141 16.964.805 -6,0 7,2
Otomotiv Endüstrisi 3.570.447 3.815.606 6,9 18,2 36.814.395 40.740.008 10,7 17,4
Gemi, Yat ve Hizmetleri 172.868 304.891 76,4 1,5 2.019.292 2.162.056 7,1 0,9
Elektrik ve Elektronik 1.549.495 1.643.927 6,1 7,8 16.558.001 17.454.056 5,4 7,5
Makine ve Aksamları 995.003 1.069.012 7,4 5,1 11.278.824 11.038.709 -2,1 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.118.108 1.219.287 9,0 5,8 12.320.781 13.115.980 6,5 5,6
Çelik 1.253.391 1.294.001 3,2 6,2 15.963.603 16.414.802 2,8 7,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 364.343 402.003 10,3 1,9 4.323.033 4.438.323 2,7 1,9
Mücevher 754.776 553.967 -26,6 2,6 8.107.422 8.043.965 -0,8 3,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 820.107 707.567 -13,7 3,4 6.322.153 8.311.625 31,5 3,5
İklimlendirme Sanayii 628.409 666.649 6,1 3,2 7.109.386 7.345.735 3,3 3,1
III. MADENCİLİK 566.556 583.810 3,0 2,8 5.975.513 6.111.963 2,3 2,6
Madencilik Ürünleri 566.556 583.810 3,0 2,8 5.975.513 6.111.963 2,3 2,6
T O P L A M (TİM*) 20.435.755 20.978.189 2,7 100,0 225.893.605 234.144.296 3,7 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.037.558 3.022.601 -0,5 12,6 36.199.493 36.077.958 -0,3 13,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.473.313 24.000.789 2,2 100,0 262.093.099 270.222.254 3,1 100,0

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomotiv ekimde en fazla ihracat yapan sektör oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz