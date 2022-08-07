Otomotiv ihracatında en büyük pazar İngiltere

Otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı yüzde 3.5 artışla 2 milyar 51 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı da yüzde 11 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında ihracatı yüzde 5.8 artarak 17.3 milyar dolar, ortalama aylık ihracatı ise 2.5 milyar oldu.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Yüksek enflasyonun da etkisiyle en büyük pazarımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda yaşanan daralmalar, talep değişimleri ve uzun bayram tatiline rağmen geçen ayki performansımızda artış sürdü. Geçen ay en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ürün grubu tedarik endüstrisinde çift haneli artış kaydettik. Birleşik Krallıkİngiltere yüzde 38'lik artışla Almanya'yı geçerek en çok ihracat yapılan ülke oldu. İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya'da çift haneli artış yaşadık" dedi. Temmuz'da en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 artışla 910 milyon dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 534 milyon dolar, motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 1 artarak 395 milyon dolar oldu.