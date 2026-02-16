Otomotiv üretimi yılın ilk ayında düşüş gösterdi

OTOMOTİV İHRACATI VE PAZAR VERİLERİ

2026 Ocak ayında otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşerek 64 bin 725 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 düşüş gösterdi. Traktör ihracatı ise 700 adet ile yüzde 5 azaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sektörü ihracatta yüzde 17 ile lider konumunu sürdürdü. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verileri ise toplam ihracatın yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve dolar bazında ana sanayi ihracatının yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatının yüzde 4 arttığını gösterdi.