Otomotiv üretimi yılın ilk ayında düşüş gösterdi

Otomobil üretimi daha keskin bir düşüşle yüzde 17 azalarak 55 bin 504 adede geriledi. Traktör üretimi de eklenince toplam üretim 100 bin 864 adede ulaştı.
Ticari araç üretiminde ise artış gözlendi; Ocak ayında bu segment bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüdü. Ağır ticari araç üretimi yüzde 47 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 yükseldi.
Kapasite kullanım oranları da açıklandı: Otomotiv sektörünün genel kapasite kullanım oranı yüzde 56 seviyesinde seyretti. Araç gruplarına göre oranlar ise şöyle: hafif araçlar (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 57, kamyonlar yüzde 44, otobüs ve midibüsler yüzde 63, traktör ise yüzde 26.
OTOMOTİV İHRACATI VE PAZAR VERİLERİ
2026 Ocak ayında otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşerek 64 bin 725 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 28 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 düşüş gösterdi. Traktör ihracatı ise 700 adet ile yüzde 5 azaldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sektörü ihracatta yüzde 17 ile lider konumunu sürdürdü. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verileri ise toplam ihracatın yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve dolar bazında ana sanayi ihracatının yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatının yüzde 4 arttığını gösterdi.
Ocak ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 77 bin 590 adede ulaştı. Otomobil pazarı yüzde 9 büyüyerek 61 bin 55 adet oldu. Ticari araç pazarında ise toplam satışlar yüzde 14, ağır ticari araçlar yüzde 23 ve hafif ticari araçlar yüzde 13 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak kaydedildi.