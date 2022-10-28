Togg işaret fişeğini yakıyor! Otomotivde devrim yaratacak: Bir ilk oldu!

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İŞARET FİŞEĞİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" ifadelerini kullandı.