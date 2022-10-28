Togg işaret fişeğini yakıyor! Otomotivde devrim yaratacak: Bir ilk oldu!

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor.
10 YILDA 5 FARKLI MODEL
Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen 1,2 milyon metrekarelik alan üzerindeki tesisin temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.
2,5 YILDA ÜRETİME HAZIR HALE GETİRİLDİ
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği, 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulan fabrika, ilk kazmanın vurulmasının ardından 2 buçuk yıldan kısa süre içinde üretime hazır hale geldi. Togg'un fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesise ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.
DÜNYADA İLK KEZ KULLANILACAK TEKNOLOJİYE SAHİP
Rengi ile dikkat çeken Togg, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Doğuştan elektrikli Togg 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi uygulanacak.
UZAKTAN KONTROL
Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak.
ORTALAMA 6,2 SANİYEDE 0'DAN 100 KM'YE ULAŞACAK
200 ve 400 beygir iki farklı güç sunacak olan CSUV Togg'lar seçime göre, 0'dan 100 kilometreye 7,6 ve 4,8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar.
Togg'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.
ANADOLU ATEŞİ, GEMLİK MAVİSİ, PAMUKKALE BEYAZI
Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen Togg'da kırmızı Anadolu ateşi, mavi Gemlik mavisi, beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak.
CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında Togg'un satışları başlayacak.
TEDARİKÇİLER YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARACA İLK KEZ PARÇA GELİŞTİRİYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil Togg'un üretimi için yerli tedarikçiler tarafından yeni nesil elektrikli bir araca ilk kez parça geliştiriliyor.
"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İŞARET FİŞEĞİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" ifadelerini kullandı.
Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor.— Mustafa Varank (@varank) October 28, 2022
Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor.
Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk! pic.twitter.com/zMRhGRWKeD