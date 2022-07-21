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Giriş Tarihi: 22.7.2022

Otoyollarda kaçak geçişe dört kat ceza

Otoyollarda kaçak geçişe dört kat ceza
Otoyollarda ücretleri ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinden tahsil edilen idari para cezalarında düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 45 günü geçen kaçak geçişlerde geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede ise sadece geçiş ücreti alınacak. 15 ile 45 gün arasında ise geçiş ücreti ve bunun 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.
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Otoyollarda kaçak geçişe dört kat ceza
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