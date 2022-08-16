OYDER: Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik yeni uygulamayı destekliyoruz

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret ederek, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti" yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.