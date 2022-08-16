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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:49

OYDER: Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik yeni uygulamayı destekliyoruz

OYDER: Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik yeni uygulamayı destekliyoruz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” hakkında yaptığı yönetmelik değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret ederek, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti" yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş'te söz konusu yönetmelik hakkında yeni uygulamanın öneminin altını çizerek şunları söyledi:

"T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik değişikliği ile ilk tescili yapılan araçların 6 ay ve 6.000 km boyunca satış ve pazarlamalarına kısıtlama getirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak destekliyor ve başta Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş olmak üzere tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kararın belli bir süreyi kapsayacak şekilde geçici çıkartılmış olması da, Bakanlığımızın sektör dinamiklerimize güvendiğini ve sorunların global etkilerden kurtulunca düzeleceğine inandığını göstermektedir. Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın, hem Yetkili Satıcılar üzerindeki haksız iddiaları hem de yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum. OYDER olarak, sektörümüzün alışık olduğu kayıtlı ve düzenli ticareti destekleyen her türlü uygulamanın yanında olduğumuzu, dönemlik kazançlar peşinde koşarak bu değerli sektörü zedeleyenlere de karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Yeni yönetmeliğin sektöre ve özellikle de tüketicilere hayırlı olmasını dilerim."

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OYDER: Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik yeni uygulamayı destekliyoruz
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