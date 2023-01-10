Öz kaynaklarımız 1.8 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye'de reasürans piyasası hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle Türk Reasürans'ın üç yıl önce sektöre girişi bu piyasayı hareketlendirdi ve aynı zamanda 'Milliliği' artırdı. 2022 rakamları da bu trendi teyit eder nitelikte. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, üçüncü çeyrek kesinleşmiş verilerine göre 2.5 milyarlık bir prim üretimi ve bunun sonucu olarak 527 milyon TL vergi öncesi kar açıkladıklarını belirtti. Eren, "2022'yi 4.2 milyar TL bir prim üretimiyle kapatacağız. Yılsonu itibariyle karımızı 800 milyon TL üzerine taşıyor olacağız. Bildiğiniz üzere, kuruluş sermayemiz 600 milyon liraydı. Bugün geldiğimiz noktada öz kaynaklarımız 1.6 milyar liraya geldi. Yıl sonu kapanış hedefimiz olan 1.8 milyar TL'ye ulaşarak, öz kaynaklarımızı üç katına çıkardık. Ve yine yıl sonu itibarıyla aktiflerimiz yaklaşık 5 milyar TL'yi geçmiş olacak" dedi.Zorunlu deprem sigortasında teminat limitlerinin arttırıldığını ifade eden Eren, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarının maksimum 640 bin TL'ye yükseltildiğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu artışların da yeterli olmadığı yönünde vatandaşlarımızdan bazı eleştiriler alıyoruz. Şunu belirtmem gerekir ki, DASK zorunlu bir sigorta ve tüm vatandaşların ulaşabileceği bir maliyetinin olması gerekiyor. Gönül ister ki, biz bu teminat tutarlarını çok daha üst bir seviyeye çıkartalım ama o zaman da bunun üzerine bir maliyet binecek. Teminat tutarlarını arttırdıkça, ihtiyacımız olan reasürans koruması ve bunun için ödediğimiz maliyetler de artıyor. O zaman da bu maliyeti vatandaşımıza yansıtmak zorunda kalacağız. Vatandaşımızın şunu bilmesi gerekiyor. DASK poliçesi bir baz poliçe bunun üzerindeki teminat taleplerini, vatandaşlarımız sektördeki sigorta şirketlerimizden temin edebilirler. Hatta burada herhangi bir sınır da bulunmamaktadır."Türkiye'de şirketlerin Türk Reasürans'a zaman içinde büyük teveccüh gösterdiklerini belirten Selva Eren, "Özellikle bu yıl faizlerin dünyada yükselmesi, sermayenin başka bir tarafa akması sebebiyle reasürans kapasitesi anlamında ciddi sıkıntılar yaşandı ve reasürans piyasasında bir daralma oldu. Dünyada başta kasırgalar olmak üzere beklenmedik birçok katastrofik olaylar gerçekleşti. Reasürans şirketlerinin çok ciddi hasar ödemeleri yapmaları sebebiyle bazı şirketler faaliyetlerini durdurdu. Bazıları ise kapasitelerini son derece daralttı. Bu durum, ülkemiz sigorta sektörüne de yansıdı, kapasiteler azaldı, otomatik olarak maliyetler de arttı. Biz de aslında kuruluş misyonumuza tam da hizmet eder bir biçimde Türk Sigorta sektörüne ciddi bir kapasite sağlayıcı durumuna geçtik" dedi.YURTIÇINDE yaklaşık yüzde 40'lık bir pazar payı elde ettiklerini söyleyen Eren, "Bunun dışında çok genç bir şirket olarak, bugün itibarıyla, 17 Ülkede yerleşik, 25 tane yabancı sigorta şirketine kapasite sunarak, 61 ülkeye güvence ihraç ediyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Kaldı ki geçen sene yapmış olduğumuz yurt dışı prim üretimimizi, bu senenin yenilemeleriyle üç katına çıkarttık" dedi.