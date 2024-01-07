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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Özbekistan’a Türk OSB’si kuruluyor

Özbekistan’a Türk OSB’si kuruluyor
Yönetimini OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin (OSTİM OSB) üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilecek organize sanayi bölgesinde ilk fabrikaların yıl sonunda üretime başlaması bekleniyor. OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, "OSB modelini bölge ülkelerinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz, 3 ay içinde bölgenin tanıtımına başlayacağız" dedi. Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak isteyen Afrika'ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşımaya çalıştıklarını anlatan Aydın, son 2 yıldır Türk-İslam coğrafyasının da OSB konusunda bilgilerine ihtiyaç duyduğunu aktardı. Aydın, Özbekistan'da kurulacak OSB'nin de bunun önemli bir örneği olduğunu kaydetti.
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Özbekistan’a Türk OSB’si kuruluyor
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