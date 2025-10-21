Özel hastanelere ceza! SGK rakamlarla açıkladı: 6 ayda yaklaşık 334 milyon lira...

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.