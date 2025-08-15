Pakistan’da petrol ve doğalgaz arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Pakistan'da daha önce ihale kapsamında kazandığımız bazı petrol ve doğalgaz arama sahalarında yakın zamanda anlaşma imzalayacağız" dedi. SKY News Arabia'ya bir mülakat veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama ve üretim stratejisinin yerli üretimin yanı sıra dışarıdaki fırsatları değerlendirmeye de odaklandığını ifade etti. Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz üretteklerini söyleyen Bayraktar, yeni döneme ilişkin şu mesajları verdi: "Irak'ta çok az miktarda petrol üretiyoruz. Basra'da üç sahada ortaklıklarımız var. Ayrıca Libya, Nijer, Somali gibi ülkelerde fırsatlar arıyoruz. Somali açıklarına sismik gemimizi gönderdik. Pakistan'da ise daha önce ihale kapsamında kazandığımız bazı petrol ve doğalgaz arama sahalarında yakın zamanda anlaşma imzalayacağız. Libya hükümetiyle yaptığımız son anlaşma sayesinde, ülke açıklarında yeni fırsatlar araştırma şansımız olacak."

5 MİLYON HANEYE ELEKTRİK

Suriye'ye ihraç edilmeye başlanan doğalgaz ile ilgili olarak, "2 Ağustos'ta Azerbaycan'dan gelen gazı, Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü" dedi. Azerbaycan'dan gelen gaz miktarının günlük yaklaşık 3.4 milyon metreküp civarında olduğunu anlatan Bayraktar, şunları anlattı: "Boru hattının kapasitesi, yaklaşık 6 milyon metreküp. Şu anda bu kapasiteyi 6 milyon metreküpe nasıl çıkarabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasite ile Halep ve Humus'ta yaklaşık 1.200 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecek. Böylelikle, Suriye'de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek."

900 MEGAVATLIK İHRACAT

Şu anda Suriye'ye 8 farklı bağlantı noktası üzerinden toplam 281 megavat elektrik ihraç edildiğini söyleyen Bayraktar, "Bu miktarı, önümüzdeki birkaç hafta içinde 360 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz, Birecik'ten Halep'e kadar olan kapasiteyi artırarak önümüzdeki birkaç ay içinde Suriye'ye ek 500 megavat daha elektrik ihraç etmek. Bu bağlantı için Suriye topraklarında bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla Suriye'ye doğrudan yaklaşık 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz" dedi.

YENİ ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'yla ilgili de konuşan Bayraktar, bu hattın kapasitesinin günlük 1.5 milyon varil olduğunu ancak 50 yıldır tam kapasiteyle kullanılamadığını söyledi. Yakın zamanda Irak hükümetine mevcut anlaşmanın beklentileri karşılamadığını, günümüz enerji dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermediğini bildirdiklerini ve yeni bir taslak anlaşma gönderdiklerini ifade eden Bayraktar, "Şu anda yeni taslağın yapısını inceliyorlar. Yakında teknik ekiplerin bir araya gelip yeni anlaşma için müzakerelere başlamasını umuyoruz" dedi. Bayraktar, amaçlarının bu boru hattını tam kapasiteyle kullanmak olduğunun altını çizdi.