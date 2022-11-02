Pandemi sonrası talep patladı

Bölgesinin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO 19'uncu kez kapılarını açtı. 124 ülkeden, 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak olan fuarda 5 milyar dolarlık iş hacmi bekleniyor. Turkuvaz Medya'nın da sponsorları arasında yer aldığı fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD EXPO Türkiye'nin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirmek noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir" dedi. Asmalı, üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik iş birlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını aktardı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de MÜSİAD EXPO 2022'yi Türkiye ekonomisinin barometresi olarak gördüğünü dile getirerek, "Ekonominin nabzı burada atıyor" dedi.2 yıllık pandeminin ardından gerçekleşen fuarda katılımcı firmalar büyük bir ilginin olduğunu belirterek, "Bu yıl adeta talep patlaması yaşanıyor. Stantlarımıza yerli- yabancı çok yoğun bir ziyaretçi akını var" açıklamasını yaptı. Fuara büyük bir stantla katılım sağlayan Sakarya Belediyesi'nin Fidan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Genç, Melen Botanik Vadi projelerini anlatarak, "3 milyon metrekare alan üzerinde sözleşmeli üretim yapıyoruz. Biberiye, lavanta, kekik, kedi otu gibi ürünler olmak üzere 30 tona yakın kuru ürünler üretiyoruz. Bunun yüzde 90'ını Almanya'ya ihraç ediyoruz. 1 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Hedefimiz bunu ikiye katlamak" dedi.Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, 2023 yılı sonrası için ciddi bir yatırım hamlesi başlattıklarını belirterek, "Yatırımlarımıza 2020 yılında başladık. Tekirdağ Malkara'daki tesisimize ilave bir tesis yapıyoruz. 2 bin başlık hayvan çiftliğimizi büyütüyoruz. Manisa Akhisar'da zeytin işimiz var. Orada 37 bin metrekare ilave alan açıyoruz. Süt ürünlerinde Aydın ve Samsun'da tesisimiz var. Yeni yatırımlarımızın toplam yatırım değeri 1 milyar TL'nin üzerinde" dedi.Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, fuara ilk kez katılım gösterdiklerini belirterek, "Çok güzel dönüşler alıyoruz. Marketlerimizde sattığımız meyve-sebzenin yüzde 25'ini kendi bahçemizde yetiştirerek rafa getiriyoruz. Sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçiler de var. Bunu dahil ettiğimizde sattığımız meyvesebzenin yüzde 45'ini bu yolla temin ediyoruz. Bu şekilde ürünlerin maliyetini düşürüyoruz" diye konuştu.Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleyi tek haneli rakamlara indirene kadar sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Bunda kesin kararlıyız. Ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız" dedi. Bir süredir dile getirdikleri KGF hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Nebati, "Yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyenleri destekleyeceğiz" diye konuştu. Nebati, "Milletimizin hem Togg'un hem de diğer bir yerli kart şeması olan TROY'u kullanmaya teveccüh göstereceğini umuyorum" dedi.TİCARET Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının bu yılın 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52.5 milyar doları yakaladığını belirterek, "İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır" dedi. Fuarın açılışında konuşan Muş, dünyanın dört bir köşesine yapılan hizmet ihracatının son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını söyledi. Bakan Muş, iş dünyasının her zaman yanında olduklarını belirtti.CABİR Grup markalarından olan, Sakarya Sapanca'da açılan Otelin Genel Müdürü Arif Tanta, "100 odalı otelimizi Haziran 2021'de 100 milyon TL'lik yatırımla açtık. Yılı yüzde 70 dolulukla kapatıyoruz. Önümüzdeki iki yılda sahilde de otel açacağız" dedi.KARANFİLGrup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, fuara katıldıkları için çok memnun olduklarını ve ilginin çok yüksek olduğunu kaydetti. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı da olan Karanfil, iki ülke arasında ticaret hacminin 2023 sonrasında 10 milyar dolarlık hedefi yakalayabileceğini söyledi.