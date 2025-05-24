Paralarını çekemeyince savcılığın yolunun tuttular

Bir kripto para platformunda para yatırma işlemi gerçekleştirilirken para çekme işlemi yapılamadığı iddia edildi. Maddi ve manevi zarara uğrayan birçok mağdur, bir yandan savcılığa şikayette bulunurken bir yandan da sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

"YALAN ÜZERİNE KURULU BİR SİSTEM"



Firmaya arkadaş tavsiyesi üzerine yatırım yaptığını söyleyen 35 yaşındaki mağdur Emrah T., "3 yıl önce bir yatırım yapmıştım. 1 Nisan 2024'te çekim talebinde bulundum. 1 yılı geçti ama alacağımın yüzde 50'sini parça parça gönderdiler.

Son 5 aydır hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz, şahsa ulaşılamıyor. Bir sürü mağdur var. Şu an elimizden de herhangi bir şey gelmiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Hala bilmeden bu firmaya para yatıran insanlar var. Firmanın sitesi hala açık. Yatırılan parayı alıyorlar ama biz hiçbir şekilde geri çekemiyoruz.