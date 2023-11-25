Pasifik Teknoloji halka açılmaya hazırlanıyor

İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayine, enerjiden madenciliğe farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu, 2019 yılından itibaren yatırımlarına başladığı Pasifik Teknoloji'yi halka açmaya hazırlanıyor. Çatısı altında bulunan Destel Bilişim, Ditravo, Icredible, ve Destel Connect gibi şirketleri ile siber güvenlikten yazılıma, IT/donanımdan, teknolojik altyapı hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Pasifik Teknoloji'nin gündeminde halka arzın yanı sıra şirket satın almaları ve birleşmeler de bulunuyor. Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 1980'li yıllarda imalat sanayi ile başlayan yolculuklarının, 2000'li yıllarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne yaptıkları güçlü giriş ile ciddi bir ivme kazandığını söyledi.Pasifik Teknoloji'nin kısa zamanda önemli başarılara imza attığını ifade eden Fatih Erdoğan, TCDD'nin yolcu bilet satış platformunun yeniden yazılması ve ek gelirlerle satış gelirlerinin artırılmasına yönelik gelir paylaşımı modeli ile 10 yıllık yönetim sözleşmesi kapsamında hem sefer sayılarında hem de gelirlerde rekor artışlar sağlandığını söyledi. Pasifik Teknoloji'nin faaliyetlerinde siber güvenliğin önemli yer tuttuğunu hatırlatan Erdoğan, Hollanda'da merkezli Imperum BV'ye yatırım yaptıklarını söyledi. Pasifik Teknoloji'yi halka arz etmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Fatih Erdoğan, "Halka arz konusundaki hazırlıklarımızı başlatmış ve Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçiş başvurumuzu SPK'ya yapmıştık. Bu başvurumuz onaylandı ve halka arz aşamasına geçildi. Süreçler devam ediyor, yakında tamamlamayı ve yatırımcılara sunmayı hedefliyoruz" dedi.