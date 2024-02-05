Pazarcık’ta iş yerlerinin inşaatı hız kesmiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ilk sarsıntının merkez üssü Pazarcık'ta, devletin yaraların sarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ilçede iş yerleri zarar gören esnafa yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 500 iş yeri projesi başlatıldı. Bunun yanında ilçede uzun yıllardır sorun olan küçük sanayi sitesinde de 142 esnaf için yeni iş yerleri yapılıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ İLÇEMİZE GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçenin toplam nüfusunun 70 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Yurt dışında 200 bine yakın Pazarcıklının yaşadığını ifade eden Yılmazcan, "Deprem sürecinde hemşehrilerimiz hem ilçe dışına hem de yurt dışına çıktı. 7 bin 500-10 bin aralığında hemşehrimiz ilçe dışına çıkmıştı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız ilçemize dönmeye başladı. Pazarcık normalleşmeye ve yaralarını sarmaya başladı." dedi.

Yılmazcan, belediye olarak otogar yapılması için çalışmaya başladıklarını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin merkez üssü olmaları nedeniyle ilçelerine otogar yapacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili 17,5 dönümü imar komisyonundan geçirdiklerini anlatan Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Buraya da en kısa zamanda otogar yapılacak. Biz de ilk etapta kaymakamımızla birlikte 62 tane otogarda kalan esnafımız için bir çarşı kent kurduk. Kuraları çekildi. Bir hafta içerisinde otogardaki esnafımız oraya taşınacak ve biz de otogarı yıkıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teslim edeceğiz. Yol haritamız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Böylece ana cadde üzerinde rezerv alanında Pazarcık'ın görselini değiştirerek, Pazarcık'ı yeniden inşa ediyoruz ve güzelleştiriyoruz."

Pazarcık'ın çok çabuk toparlandığını ve toparlanmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmazcan, bütün hızlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"8 AYDA ESNAFIMIZ İŞ YERLERİNE KAVUŞACAK"

İlçede yaklaşık 750 esnafın iş yerinin yıkıldığına işaret eden Yılmazcan, "İlk etapta her yerde olduğu gibi konteynerler konuldu, iş yerleri açıldı. Şimdi belli bir noktaya kadar geldik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ana cadde üzerinde Kartalkaya Bulvarı üzerinde rezerv olarak ilan edilen yerde 500 iş yeri yapacak. Müteahhit firma geldi, çalışmaya başladı. Bize verdikleri süreç ise 8 ay gibi kısa bir süre. 8 ay içerisinde esnaflarımız kendi iş yerlerine kavuşacak ve burada hizmet etmeye devam edecekler. Esnaflarımız kendi imkanları ile kaymakamlığımız aracılığıyla, AFAD tarafından yapılan çarşılarla ilçemiz ekonomisine katkı sağlamak ve canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir canlılık var. Şirket geldi, şantiyesini kurdu. 7-10 gün içerisinde ilk kazmayı vuracak." diye konuştu.

Yılmazcan, Pazarcık'ta uzun yıllardan beri küçük sanayi sitesinin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnafımız merdiven ve apartman altlarında hizmetlerini sürdürüyorlardı. 200'e yakın esnafımız ve iş yerimiz vardı, çok mağdurlardı. Daha önce seçim vaadi olarak 'Pazarcık küçük sanayi sitesine kavuşacak' diye her yerde gündeme getirdik. Sayın Murat Kurum döneminde toplantıda söz hakkı alarak esnafımızın zor durumda kaldığını, zor şartlar altında esnaflık yaptığını ifade ederek küçük sanayi sitesi talep ettim. Pazarcık ile Narlı Mahallesi arasında 80 dönümlük arsamız vardı. Oraya ihaleye çıkılıp hemen küçük sanayi sitesinin başlaması konusunda emir verdi. 4 aylık kısa süre içerisinde 142 esnafımızın esnaflık yapacağı, vatandaşımıza hizmet edeceği küçük sanayi sitemiz hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Küçük sanayi esnafımız da bu şekilde sevinmiş olacak. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor."