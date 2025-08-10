Pazarlarda dijital devrim

Türkiye genelindeki semt pazarlarında 15 Ağustos Cuma günü itibarıyla yeni dönem başlıyor. İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası ve Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu, banka genel müdürleriyle anlaşmaya vardı ve esnafa verilecek ücretsiz POS cihazlarıyla kart kullanımı yaygınlaşacak. Nakit taşıyamayan müşterisini markete kaptıran esnafın yeniden satışlarını artırma amacını taşıyan uygulama zorunlu olmayacak. Uygulamayla birlikte vatandaşlar pazar alışverişini nakit paranın yanı sıra kredi veya banka kartıyla da yapabilecek. SABAH'a konuşan Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "Zorunlu bir uygulama değil fakat hedefimiz ödeme kolaylığı sağlayarak markete giden vatandaşı pazara geri kazandırmak" dedi. Bankalarla komisyon konusunda anlaştıklarını belirten Ali Karaca, "Bu uygulamayı biz federasyon olarak cuma itibarıyla yürürlüğe koyacağız" dedi. Kadıköy Salı Pazarı'na giden SABAH burada esnafa ve müşteriye kulak verdi:20 yıldır pos cihazı kullanan pazarcı Ethem Yılmaz: "Pos cihazı bulundurmayan esnaf, müşteri potansiyeli açısından almaya çalışıyor. Nakit para taşımak zor" ifadelerini kullandı.