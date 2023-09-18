Perakende sektörü ağustosta yeniden hareketlendi

BMD, üyeleri arasında yaptığı ağustos ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, organize perakende sektörü temmuzdaki daralmanın ardından ağustosta kısmen de olsa yeniden hareketlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, ağustos ayındaki kısmi canlılığın, tüketicilerin "fiyatlar daha da yükselecek" endişesiyle ihtiyaç alışverişini imkanları ölçüsünde öne çekme davranışının devam etmesinden kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

Temmuz ayındaki daralmanın ardından ağustos tahminlerinin daha iyi geçtiğini, ankete katılan BMD üyelerinin yüzde 59'unun temmuza göre adet satışlarını artırdığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin yüzde 70'inin ağustosta cirolarını artırdığı görünüyor. Ağustos, turist alışverişinde de 2023'ün bugüne kadarki en canlı ayı oldu. Üye markalarımızın yüzde 58'i yabancıya adet atışlarını artırdı. Temmuzda özellikle hazır giyim, ayakkabı ve yemek kategorilerinde önemli bir daralma ile karşı karşıya kalmıştık. Haziran rakamlarının hala uzağında olmakla birlikte ağustosta kısmen de olsa alışverişte bir canlanma var. Merkez Bankası'nın verilerinde de BMD anketiyle paralel bir sonuç görüyoruz. Örneğin giyim ve ayakkabı için haziranda 63,7 milyar TL olan kartlı harcama tutarı temmuzda 44 milyar TL'ye gerilerken, ağustosta 45,4 milyar TL'de kaldı."

"HAZİRANI ORGANİZE PERAKENDE İÇİN EN VERİMLİ AY OLARAK GÖRÜYORUZ"

Öncel, haziranı organize perakende için en verimli ay olduğunu gördüklerini aktararak, "Parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında geçen ay beyaz eşya ve mobilya alımında kredi kartına taksit sayısı azaltıldı. Diğer taraftan dar ve sabit gelirliler alım güçlerindeki düşüşü giderek daha fazla hissedecekler. Dolayısıyla hem parasal sıkılaştırma hem de alım gücündeki düşüş nedeniyle gıda dışı organize perakendede önümüzdeki aylarla daralma olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fahiş kira artışı taleplerinin sektör için en önemli sorun olduğunun altını çizen Öncel, şunları kaydetti:

"Yüzde 400-500'e varan oranlarda kira artışı talebinin sadece mağazalar değil tüm işyerleri için geçerli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce kiralarda 'akılla, mantıkla, ahlakla izah edilemeyecek artışlar' olduğuna dikkati çekti. Biz bu sorunu her fırsatta dile getiriyoruz. İşyeri kiralarına da en azından 2024 sonuna kadar TÜFE'nin yüzde 50-60'ını geçmeyecek şekilde sınırlama getirilmesini, mülk sahibinin kaybının da gelir ve kurumlar vergisi kolaylıkları ile telafi edilmesini öneriyoruz. Konutlarda olduğu gibi işyeri kiralarına da sınırlama getirilmesinin enflasyonla mücadeleye de pozitif katkı sunacağını bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.