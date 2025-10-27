Perakende sektörünün ekonomiye güveni arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.

