Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:19

Perakende sektörünün ekonomiye güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.

