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Giriş Tarihi: 1.4.2024

Petrol fiyatı 3 ayda yüzde 12.9 arttı

Petrol fiyatı 3 ayda yüzde 12.9 arttı
Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle artan arz endişeleriyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.91 artış kaydetti. Yılın başında 76.86 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, ocakta yüzde 4.6 artarak 80.42 dolara, şubatta yüzde 1.65 artışla 81.75 dolara çıktı. Fiyatlar, mart ayında Kasım 2023'ten beri en yüksek seviye olan 87.1 doları test etti ve ayın tamamında yüzde 6.16 artışla 86.79 dolara yükseldi. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da ilk çeyrekte yüzde 15.87 artış gösterdi. ABD merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki petrol rafinerilerini vurmasının ardından bazı rafinerilerin üretimi kısmen durdurmak zorunda kaldığını, bu sebeple ülkenin rafine petrol ürünü ihraç etme kapasitesinin azalabileceğini söyledi.
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Petrol fiyatı 3 ayda yüzde 12.9 arttı
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