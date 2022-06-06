Petrolde fırtına fiyatları zıplattı

Suudi Arabistan'ın temmuz ayı için ham petrol fiyatlarını artırması, OPEC+'nın aylık üretim hedefini yükseltmesi, İran'ın ek arzının gecikmesi şüpheleri artırdı. Petrol fiyatları varil başına 120 doları tekrar geçti. Ukrayna savaşının etkisiyle, Bakü'den Supsa'ya giden boru hattının da kapatılması fiyatları yükselten bir başka neden oldu. Gürcistan'ın Karadeniz kıyısına giden boru hattını işleten BP, kapatmanın geçici olduğunu ve bu arada tüm petrol ihracatının Türkiye'ye yönlendirildiğini açıkladı. Supsa'ya gidecek olan ham petrol Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı üzerinden Akdeniz kıyılarına yönlendirilecek.Petrolde fiyatları yukarı çeken bir diğer gelişme de İran'ın arzını artırmadaki gecikme. Citi Research, bu yıl için üç aylık petrol fiyatı tahminlerini ve 2023 yılı için ortalama görünümünü yükseltti. Çünkü İran'dan gelen ek arz, İran yaptırımlarının hafifletilmesindeki gecikme nedeniyle beklendiği gibi gelişmedi. Citi, gelecek yılın ilk çeyreğinden başlayarak İran yaptırımlarının hafifletilmesini bekleyerek, önce günde 0.5 milyon varil, ardından ikinci yarıda günde 1.3 milyon varil ekledi. Daha önce İran yaptırımlarının hafifletilmesinin etkisiyle 2022'nin ortalarında arzın artması bekleniyordu. Citi, daha sıkı piyasa dengelerine atıfta bulunarak, 2022 ikinci çeyrek Brent fiyat tahminini varil başına 14 dolar yükselterek 113 dolara, üçüncü ve dördüncü çeyrek fiyatlarını ise 99 ve 85 dolara çıkardı.ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) da fiyat tahminlerini yukarı çekti. Ajans, hem Brent hem de WTI spot ve vadeli işlem fiyatlarında varil başına 100 doları taban olarak görüyor. EIA, 2023 fiyatları için tahminlerini 5 dolar artırarak 97 dolara yükseltti. Ayrıca AB'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının fiyatları yeniden keskin bir şekilde yükselteceği konusunda uyardı. EIA ve OPEC, 2022 talep tahminlerini de 99.4 ile 100.3 milyon varil/gün arasında tuttu. Petrol piyasası, bu yıl 1-2 milyon varil günlük arz açığı ile yetersiz tedarik ediliyor. Sahra altı Afrika'da da dizel, benzin ve jet yakıtı kıtlığı var.yatırımcıların devam eden yoğun ilgisi ile yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, dün de rekor kırdı. Endeks dün gün içerisinde 2.650 puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yüzde 42, son 1 yılda yüzde 84 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası konumunda bulunuyor.Borsada özellikle son üç yılda hisse senedi portföyündeki payı yüzde 34'ten 66'ya çıkan yerli yatırımcının ilgisinin devam ettiğine dikkat çeken analistler, hız kesmeden devam eden halka arzlarla önümüzdeki dönemde de yatırımcı sayısının artacağı görüşünde. Borsa İstanbul'un TL bazındaki yükselişe rağmen dolar bazında halen çok ucuz olduğunun altı çizilirken, gelişmekte olan piyasalara göre de iskontonun yüzde 60'a ulaştığı gözleniyor. Gelişmekte olan ülke borsalarında hisse senetleri ortalama 11.3 fiyat/ kazanç oranıyla işlem gören, Borsa İstanbul'da bu oran 4.6 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran dünya borsaları genelinde ise 15 seviyesinde gerçekleşti. Fiyat/kazanç oranı hisse fiyatının, hisse başına kârın kaç katı olduğunu, oranın düşük olması ise fiyatların ucuz olduğunu gösteriyor.