Pişman olanlar ceza ödemeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit ederken, bunların cezai işlem uygulanmadan "pişmanlık" hükmünden yararlanıp vergi borçlarını ödeme imkânı bulunuyor. Mükellefler, ilgili vergi dairesi tarafından kendilerine yazı gönderilmeden önce "pişmanlık" hükmünden faydalanarak vergilerini ödeyebilecek. Geçen yıl elde edilen gelirlere yönelik 1 Mart'ta başlayan gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi. Bu dönemde, 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Beyannamelerle 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi. Bu kapsamda geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrah miktarında yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış sağlandı.GİB, gelir elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit etti. 15 bin mükellefin de işyeri olarak kiraya verdikleri yerler üzerinden kira geliri beyanı vermediği ortaya çıktı. 5 yıl içindeki gayrimenkul alım-satım işlemi nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı elde eden ancak beyanname vermeyen 32 bin mükellef olduğu da görüldü. Beyanname vermeyen mükellefler, pişmanlık imkânından faydalanabiliyor. Sahip oldukları konuttan geçen sene yıllık 21 bin lira, iş yerinden ise 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Beyanname vermeyen mükellefler, pişmanlık imkânından yararlanmak için ya vergi dairesine giderek dilekçe verecek ya da "gib.gov.tr" sitesinde yer alan "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden beyannamelerini "pişmanlık" seçeneğini işaretleyerek doldurabilecek. Beyannamesini zamanında verdiği halde ilk taksitini ödeyememiş mükellefler, ödemede geciktikleri her ay için aylık yüzde 3.5 gecikme zammı ödeyecek. Mükellefler, verginin taksitle ödenmesi talebinde de bulunabiliyor.