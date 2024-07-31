Piyasalarda da tansiyon yükseldi

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit edilmesi ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılar piyasalarda risk algısının güçlenmesine neden oldu. Altının ons fiyatı önceki gece yüzde 1.2 değer kazanmasının ardından dün de yükselişini sürdürerek 2 bin 420 doları geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 80.5 doların üzerine yükseldi. Suikast, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı. Piyasalardaki risk iştahını gösteren Korku Endeksi VIX yüzde 7 yükseldi. İç piyasada da dolar 33.15 liraya çıkarken, altının gramı 2 bin 580 lirayı geçti. Çeyrek altın 4 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul'da endeks gün içerisinde 10.600 puana düştü. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin gaz tedarikini aksatabileceğine ilişkin endişeler fiyatlara artış olarak yansıdı.