Piyasaları yeni haftada ne bekliyor? Gözler Asya, Avrupa ve ABD’den gelecek verilere çevrildi

FED YETKİLİLERİ FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Schmid ve Goolsbee politika faizinin düşürülmesi kararına neden karşı çıktığına yönelik açıklama yaptı.

Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğuna ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

TRUMP: "(FAİZ İNDİRİMİ) OLDUKÇA DÜŞÜK YAPTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren ve Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile görüşeceğini söyledi.

Trump, faiz oranları konusunda dürüst olacak birini aradığını belirterek, "Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." ifadelerini kullandı.