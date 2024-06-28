Piyasaların gözü Singapur’da

Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Raja Kumar, bugün Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye'nin uzun zamandır beklenen gri listeden çıkma durumu da bu açıklamayla netleşecek. Türkiye'nin gri listedeki durumunun da ele alınacağı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kara para ve terörün finansmanı konusunda yapılan değişikliklere yönelik sunum yapacak. Genel kurulun değerlendirmesiyle birlikte Türkiye'nin listedeki durumu netleşecek. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilişkin uygulamaları yerinde değerlendirmek için ülkeyi ziyaret etmişti. Bakan Şimşek, ilk sinyallerin olumlu olduğunu, siyasi müdahale olmazsa Türkiye'nin gri listeden çıkacağını söylemişti. Türkiye, 2021'den bu yana gri listede bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Asya'da ilk yatırımcı toplantısını da yapacak. Singapur'da Asya'daki reel sektör temsilcileri ve küresel fonların yöneticileriyle bir araya gelecek. Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak olan Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor. Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.