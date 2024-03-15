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Giriş Tarihi: 15.3.2024 15:02 Son Güncelleme: 15.3.2024 15:05

PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit tutulacak

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA
PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit tutulacak

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu.

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PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit tutulacak
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