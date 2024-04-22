PTT’den 7 milyar TL’yi aşkın kamu tasarrufu

"UETS İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN ÜCRETSİZ ULAŞILIYOR"



Bakan Uraloğlu, 2024 yılı başında devreye alınan yeni sistem ile kullanıcıların e-Devlet hesapları üzerinden "iki aşamalı giriş yöntemi" ile kimlik doğrulamalarını yaparak online olarak dünyanın her yerinden UETS hesaplarını ulaşabildiğini açıkladı. Sistemin en üst düzeyde güvenlikli olarak verildiğini de vurgulayan Uraloğlu, "UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imza ile de online olarak açabiliyor. Bu yöntemlere ek olarak vatandaşlarımız en yakın PTT Müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabilmektedirler. Alınan e-Tebligat adresi kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonu veya e-postasına, SMS ve e-mail yolu ile ücretsiz bir şekilde gönderiliyor" dedi.