Ray Fast Cargo ile sevkiyat poliçeleri sadece “bir tık” uzakta

Sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek yenilikçi çözümlerle fark yaratmayı başaran Ray Sigorta, nakliyat sigortalarına büyük hız kazandıracak bir uygulamaya imza atıyor. Ray Sigorta tarafından devreye alınan Ray Fast Cargo uygulaması ile nakliyat emtia abonman poliçesi olanlar, sevkiyatları için poliçelerini istedikleri yerden haftanın her günü, diledikleri saatte tanzim edebiliyor. Ray Sigorta tarafından müşterilerine hız kazandırmak için oluşturulan ve Türkiye'de bir ilk olan Ray Fast Cargo projesi, sevkiyat poliçelerinin yarattığı operasyonel yükü büyük ölçüde azaltıyor.Ray Sigorta olarak sektörde hakim olan fiyat rekabetinin ötesine geçtiklerini, doğrudan müşterilerin ihtiyaçlarını ve iş süreçlerindeki kritik noktaları tespit ederek, en uygun çözümleri sunmaya gayret ettiklerini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Teknolojiyi iş yapış şekillerimize uyarlayarak ve iş süreçlerini dijitalleştirerek operasyonel süreçlerde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de her işimizin odağında olan müşteri memnuniyetini büyük oranda artırmış oluyoruz. Ray Sigorta olarak sektörde ezber bozan çözümlerimizle bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ray Fast Cargo uygulamasından yararlanmak için, abonman sigortalıların Ray Sigorta tarafından hazırlanan talep formunu doldurup rayfastcargo@raysigorta. com.tr adresine göndermeleri yeterli oluyor. E-posta'nın iletilmesinden sonra yaklaşık 1,5 dakika içerisinde poliçe tanzim ediliyor. Sistemde, yaşanabilecek çeşitli senaryolara istinaden 20'ye yakın durum bildirimi otomatik olarak gönderime hazır bulunuyor. Oluşturulan poliçeler, acentelerin belirtmiş oldukları e-mail adreslerine otomatik olarak ulaştırılarak sürecin tam ortasında olmaları ve süreci takip etmeleri sağlanıyor. Ray Fast Cargo ile ilgili daha fazla bilgiye www.raysigorta. com.tr/hizmet-noktalari/en-yakinacente adresinden ya da Ray Sigorta acentelerinden ulaşılabiliyor.