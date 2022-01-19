Ray Sigorta’dan müşterilerin kendine özgü ihtiyaçlarını anlayan yeni nesil web sitesi

KULLANICILARIN
ihtiyacını anlayarak, onlara uygun ürün ve çözümleri sunacak şekilde yenilenen web siteleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Ray Sigorta
Genel Müdürü Koray Erdoğan
"Hepimizin hayattaki öncelikleri ve tutkuları birbirinden ayrıdır. Yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir parçası olarak hayatımızın farklı anlarında önceliklerimiz de farklıdır. Uzun zamandır profesyonel hayatın içinde, evli ve çocuklu bir kişi ile ilk kez kendi evine çıkan bir gencin öncelikleri de sigorta ihtiyaçları da aynı olamaz. Web sitemizde yer alan 'Yaşam Evreleri' bölümü tam da bu bakış açısından doğdu. Biz sigorta konusunda hiçbir fikri olmayan kişilere bile yardımcı olabilecek bir site kurmaya çalıştık. Müşteri kendisi için hangi ürünün daha doğru bir tercih olacağını bilmek zorunda değildir. Müşteriyi doğru yönlendirmek ve ihtiyacını tam olarak karşılamak biz sigortacıların görevidir" dedi. Ray Sigorta, ürün portföyündeki yenilikçi yaklaşımını web sitesine de taşıyor. Web sitesinin odağında müşteri deneyimi bulunuyor. Herkese hitap edecek tek bir format yerine, müşteriyi tanıyan ve önerilerini buna göre şekillendiren kapsamlı bir portal olarak kurgulanan web sitesi, ziyaretçilerine çok daha hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlıyor. Tüm mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş olan yeni ara yüzü ile ziyaretçiler bilgisayar, cep telefonu ya da tabletleri üzerinden siteye giriş yaptıklarında aynı deneyimi yaşama imkanına sahip oluyor. Müşterilerin Ray Sigorta'nın yeni web sitesinde, sigorta müşterisinden acenteye, hatta kariyerine Ray Sigorta'da devam ettirmek isteyen adaylara kadar tüm ziyaretçiler için çözümler ve öneriler yer alıyor. Ray Sigorta'nın yeniden kurguladığı web sitesine www.raysigorta.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.