Reel kesim güveni 11 ayın en yükseğinde

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108 seviyesinde gerçekleşti. Önceki veri 105.2 seviyesindeydi. Endeks 108 seviyesi ile 11 ayın en yükseğine ulaştı. En son Mayıs 2022'de 109.4 olan endeks Aralık'ta 97.8'e gerilemişti. 2023'ün ilk çeyreğinde kademeli olarak 105.2'ye yükselmişti.Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre 1.4 puan artarak yüzde 75.6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı da yüzde 75.4 oldu.