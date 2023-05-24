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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Reel kesimin güveni 1 yılın zirvesinde

Reel kesimin güveni 1 yılın zirvesinde
Tüketici güven endeksinin mayısta 2018 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından, reel sektörde de benzer bir tablo oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi önceki aya göre 0,3 puan artarak 108.3'le son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 4.8 puan azalarak yüzde 62.8 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da mayısta 0.6 puan artarak yüzde 76 ile 5 ayın zirvesine yükseldi.
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Reel kesimin güveni 1 yılın zirvesinde
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