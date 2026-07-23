Rekabet ihlallerine 6 ayda 17 milyar lira ceza! Birol Küle: "Öncelik tüketici refahı"

47 SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Dijital platformlar, ödeme sistemleri, iş gücü piyasaları ve teknoloji odaklı pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Küle, veri ekonomisi ve yapay zekanın da Kurumun gündemindeki önemli başlıklar arasında bulunduğunu söyledi.

Devam eden soruşturmalara ilişkin Küle, "Halihazırda yürüttüğümüz 47 soruşturma kapsamında dijital platformlardan eğitim hizmetlerine, iş gücü piyasalarından tarım ve gıda sektörüne kadar ekonominin birçok farklı alanındaki rekabetçi endişeleri kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TOHUM ŞİRKETLERİNE 189 MİLYON TL CEZA

Tarım sektörünün doğrudan gıda arzı, üretim maliyetleri ve tüketici refahını etkileyen stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Küle, tohum sektöründe yürütülen incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.

Küle, "Tarımsal üretimin temel girdisi olan tohum sektöründe rekabetçi yapının korunması yalnızca ilgili pazar bakımından değil, gıda arzının sürdürülebilirliği ve üretimde verimliliğin artırılması açısından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında, rekabete duyarlı bilgileri rakipleriyle paylaşan teşebbüsleri tespit etmek suretiyle toplamda 189 milyon lira idari yaptırımları uyguladık. Rekabetçi düzenin tesisi için önlemlerimizi aldık. Tarla bitkileri tohumları pazarında yürüttüğümüz soruşturmayı da kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

GOOGLE PLAY STORE, MASTERCARD VE VISA İÇİN KRİTİK KARARLAR

Teknoloji ve dijital platformlara ilişkin dosyaların yılın ilk yarısındaki öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu belirten Küle, Google Play Store, Mastercard ve Visa soruşturmalarında alınan kararların hem yenilikçiliği teşvik edeceğini hem de tüketicilere daha rekabetçi hizmetler sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kast ajansları ve menajerlik alanında sonuçlandırılan soruşturmada da sektörün rekabetçi yapısını güçlendirmeye yönelik önemli yapısal yükümlülükler getirildiğini aktardı.

SÜT SORUŞTURMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Rekabet Kurumunun yakından takip ettiği alanlardan biri de süt piyasası oldu. Küle, çiğ süt piyasasındaki rekabet sorunları ile kamuoyunda "süt karşılığı yem" olarak bilinen uygulamaya yönelik incelemelerin büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Küle, "Çiğ süt piyasasına ilişkin rekabetçi endişeler ile kamuoyunda 'süt karşılığı yem' olarak bilinen uygulamaya yönelik incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Bu dosyaların da önümüzdeki dönemde sonuçlandırılmasını öngörüyoruz." dedi.

Endüstriyel dondurma ve yumuşak şeker sektörlerindeki soruşturmalarda ise satış noktalarında rakip ürünlere alan tahsis edilmesine yönelik geçici tedbirlerin uygulandığını hatırlattı.

"ÖNCELİK TÜKETİCİ REFAHI"

İzin verdikleri her birleşme ve devralma işleminin, yatırım ortamının desteklenmesi ile rekabetçi piyasa yapısının korunması arasında hassas bir denge gözetilerek değerlendirildiğine dikkati çeken Küle, bu anlayış doğrultusunda yılın ilk yarısında Getir'in belirli faaliyetlerinin Uber tarafından devralınması işlemine, Uber'in Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım taahhüdünü içeren kapsamlı paket çerçevesinde izin verdiklerini anımsattı.

YAPAY ZEKA İLE PROAKTİF DENETİM DÖNEMİ

Küle, yılın ikinci yarısında hem geleneksel sektörlerde hem de dijital ekonomide rekabetin etkin şekilde korunmasına yönelik çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin dosyaların, gelecek dönemde uygulama gündemlerinde daha fazla yer tutacağını öngördüklerini söyledi.Veri, ağ etkileri, algoritmalar ve yapay zeka destekli iş modellerinin, pazar gücünün oluşumunu ve kullanılma biçimini önemli ölçüde değiştirdiğine işaret eden Küle, şunları kaydetti:

"Bu nedenle rekabet hukukunun da değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde sürekli gelişmesi gerekiyor. Bunun yanında yapay zeka temelli ekonomik analiz modellerini uygulama süreçlerimize daha etkin şekilde entegre ederek, başta ihale piyasaları olmak üzere rekabet riski taşıyan sektörlerde proaktif denetim anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. Amacımız, rekabet ihlallerine yalnızca sonradan müdahale eden değil, riskleri önceden tespit ederek önleyici politika ve uygulamaları hayata geçiren bir rekabet otoritesi olmaktır. Hedefimiz, rekabetçi piyasa yapısının güçlenmesine katkı sağlayan, yatırım ve yenilikçiliği destekleyen, tüketici refahını önceleyen bir rekabet düzeninin geliştirilmesine öncülük etmek. Önümüzdeki dönemde hukukun bize tanıdığı yetkileri etkin, öngörülebilir ve kararlı şekilde kullanarak değişen ekonomik koşullara uyum sağlayan, güçlü kurumsal kapasitesiyle politika üreten ve piyasalarda etkin rekabetin korunmasına katkı sunan bir otorite olmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör