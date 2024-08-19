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Giriş Tarihi: 19.8.2024 10:45 Son Güncelleme: 19.8.2024 10:47

Rekabet Kurulu Tetrapak Türkiye ve TLHY'ye idari para cezası verdi

Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, TETRAPAK TÜRKİYE ve TLHF’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu Tetrapak Türkiye ve TLHY’ye idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma hakkında açıklamada bulundu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, Kurulun 15.08.2024 tarih ve 24-33/818-M sayılı kararı ile;

TETRAPAK TÜRKİYE ve TLHF'den oluşan ekonomik bütünlüğün "aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı" ve "aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı" pazarlarında hakim durumda olduğuna, Anılan ekonomik bütünlüğün, tescil ettirdikleri 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile birlikte değerlendirme aşamasında bulunan diğer 3D marka başvuruları ve eylemleri vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine,

Bu nedenle TETRAPAK TÜRKİYE ve TLHF'ye müteselsilen 130.889.523,70-TL idari para cezası uygulanmasına,

Anılan ekonomik bütünlüğün gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde, soruşturma konusu mevcut marka ve tasarım haklarından vazgeçmesine ve değerlendirme aşamasındaki; 3D marka başvurularını geri çekmesine ve bu durumu Rekabet Kurumu'na tevsik etmesine karar verilmiştir."

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Rekabet Kurulu Tetrapak Türkiye ve TLHY'ye idari para cezası verdi
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