Rekabet Kurulu’ndan CEVA – Borusan tedarik devralmasına koşullu izin

Rekabet Kurulu, lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji'nin CEVA Corporate Services tarafından devralınması işlemine ön inceleme sürecinde sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açabileceği değerlendirilen işlem kapsamında sunulan taahhütler şu şekilde:

Mevcut müşterilerle yapılan sözleşmeler 1 yıl boyunca değişmeden geçerli olacak.

Fiyat artışları mevcut sözleşmede belirtilen sınırları aşamayacak.

Müşteriler, ek maliyet olmadan alternatif sağlayıcılara geçebilecek.

Yeni sözleşmelere en az 3 aylık fesih hakkı eklenecek.

Rakip firmalar, adil ve ayrımcı olmayan şartlarla dağıtım ağına erişebilecek.

Müşterilere, farklı lojistik hizmetleri birlikte alma zorunluluğu getirilmeyecek.

Bağımsız denetçi, 2 yıl boyunca taahhütlerin uygulanmasını izleyecek.



Bu taahhütlerle; müşteri haklarının korunması, sağlayıcı değişiminin kolaylaşması ve etkin rekabetin sürdürülmesi hedefleniyor.