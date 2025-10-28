Rekabet Kurulu’ndan CEVA – Borusan tedarik devralmasına koşullu izin

Rekabet Kurulu, lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji'nin CEVA Corporate Services tarafından devralınması işlemine ön inceleme sürecinde sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi.
Piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açabileceği değerlendirilen işlem kapsamında sunulan taahhütler şu şekilde:
Bu taahhütlerle; müşteri haklarının korunması, sağlayıcı değişiminin kolaylaşması ve etkin rekabetin sürdürülmesi hedefleniyor.