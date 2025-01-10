Rekabet Kurulundan koşullu izin kararı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kartek'in devir işlemi kapsamında ödeme hizmetleri pazarına ilişkin altyapı tedariki hizmetlerinin kapsamlı analize tabi tutulduğu bildirildi.

Analizde, belirli bir pazar tanımı yapılmayarak alternatif tüm pazarlar bakımından rekabet karşıtı endişelerin ortaya konulmaya çalışıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşlem kapsamında tarafların faaliyetleri arasındaki yatay örtüşmenin rekabetçi açıdan bir endişe doğurmayacağı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Kartek'in hizmet sunduğu pazarlar bakımından güçlü konumu, uçtan uca ürün ve hizmet tedarik eden sınırlı sayıda oyuncudan biri olması ve müşterilerinin alternatif sağlayıcılara geçiş maliyetlerinin yüksekliği ile hizmetin yüksek maliyeti dikkate alınarak devralma işlemi neticesinde Param'ın rakipleri bakımından girdi kısıtlaması gibi tek taraflı etkiler doğabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca Kartek'ten hizmet alan ve aynı zamanda Param'a rakip olan teşebbüslerin rekabete hassas stratejik müşteri bilgilerinin Kartek aracılığıyla Param'ın uhdesine geçmesinin, Param'ın rakipleri aleyhine rekabetçi dezavantaj oluşturabileceği göz önünde bulundurularak diğer tek taraflı etkilerin veri kaynaklı olacağı tespit edilmiştir."

ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARININ AYRIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLDİ

Açıklamada, kurulun, işlemi nihai incelemeye aldığı ve sunulan taahhütlere ilişkin olarak üçüncü tarafların görüşlerine başvurulduğu bildirilerek, söz konusu pazarlarda faaliyet gösteren 105 teşebbüsün görüşleri doğrultusunda nihai taahhütlerin Param tarafından sunulduğunu ve işleme izin verildiği belirtildi.

Param şirketince verilen taahhütlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Param tarafından Kartek ve Param grubunda yer alan şirketlerin farklı tüzel kişilikler altında faaliyet göstermesi ve söz konusu şirketlerin yönetim kurullarının ayrıştırılması taahhüt edildi. Kartek'in stratejik müşteri bilgilerine Param'ın veya onun herhangi bir çalışanının erişmemesini temin eden hukuki ve bilişim sistemleri bakımından teknik yeterlilik gerektiren birtakım taahhütler sunuldu. Mevcut ve potansiyel müşterilerle sözleşmelerin belirli koşullar altında akdedilmesi ve devamlılığının gözetilmesine yönelik taahhütlerde bulunuldu."

Açıklamada, sunulan taahhütlerin süresinin, kurulun işleme izin verdiğine dair kısa kararın tebliğ edilmesinden itibaren üç yıl olduğu bilgisi paylaşıldı.