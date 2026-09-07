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Giriş Tarihi: 7.09.2026 16:54 Son Güncelleme: 7.09.2026 16:56

Rekabet Kurum'ndan otomotiv yan sanayi sektörüne soruşturma

Rekabet Kurumu iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf olduğu şüphesi bulunan 37 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Rekabet Kurum’ndan otomotiv yan sanayi sektörüne soruşturma
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Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 37 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı.

ÇALIŞAN TRANSFERİNE SORUŞTURMA

Önaraştırmada elde edilen ciddi bulgulara göre şirketlerin, toplantılar ve farklı iletişim kanalları üzerinden birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik centilmenlik anlaşmaları yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında bu anlaşmaların yapılıp yapılmadığı ve şirketler arasındaki çalışan transferlerine ilişkin uygulamaların nasıl gerçekleştiği incelenecek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI ARAŞTIRILACAK

İncelemede şirketlerin yalnızca çalışan transferleri konusunda değil, ücretler ve diğer çalışma koşullarına ilişkin bilgileri de birbirleriyle paylaşmış olabileceği iddiası ele alınacak.

Rakip şirketlerin aynı çalışan için rekabet etmemesine yönelik anlaşmaların, çalışanların iş değiştirme, daha yüksek ücret alma veya daha iyi çalışma koşulları sunan rakip şirketlere geçme imkanını sınırlayabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, bir firmadan ayrılan çalışanların aynı sektördeki başka şirketlerden iş teklifi alma veya daha iyi koşullarda çalışma imkanlarının etkilenip etkilenmediği de soruşturulacak.

Çalışanın mesleki deneyimine uygun başka bir şirkete geçmek yerine farklı bir sektöre yönelmek zorunda kalmış olabileceği ihtimali de inceleme kapsamında ele alınacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#REKABET KURUMU #REKABET KURULU #OTOMOTİV

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Rekabet Kurum'ndan otomotiv yan sanayi sektörüne soruşturma
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