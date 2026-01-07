Rekabet Kurumu açıkladı: Birleşme ve devralmalar 13 yılın zirvesinde!

Rekabet Kurumu'nun yayımladığı 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu, Türkiye'de şirket birleşmeleri ve satın almalarının işlem hacmi bakımından rekor kırdığını ortaya koydu.

Rapora göre 2025 yılında Rekabet Kurulu tarafından 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Özelleştirme işlemleri hariç tutulduğunda, 162 işlemde hedef şirketin Türkiye menşeli olduğu belirtilirken, bu işlemlerin toplam bedeli 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Böylece, 2025 yılı söz konusu raporların yayımlanmaya başladığı 2013'ten bu yana hem TL hem de dolar bazında en yüksek işlem hacmine ulaşılan yıl oldu.

Yıl boyunca değerlendirilen 19 özelleştirme işleminin toplam tutarı yaklaşık 108 milyar 45 milyon TL olarak kaydedilirken, en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 54 milyar 630 milyon TL ile elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı sektöründe yapıldı. Ayrıca özelleştirme işlemlerinin yedisinin TMSF tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA İLK SIRADA

Sektörel dağılımda en fazla işlem, "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler" alanında gerçekleşti. İşlem değeri açısından zirvede ise "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" sektörü yer aldı.

ALMANYA BİRİNCİ

Rapora göre, 2025'te yabancı yatırımcılar Türkiye menşeli şirketlere yönelik 55 birleşme ve devralma işlemine imza atmayı planladı. Toplam yatırım tutarı 277,4 milyar TL (7,03 milyar dolar) olarak kaydedilirken, bu rakam son 12 yılın en yüksek ikinci yabancı yatırım hacmi oldu.

İşlem sayısına göre Almanya dokuz yatırımla ilk sırada yer alırken, onu altı işle ile Fransa izledi.

Diğer yandan, yabancı yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işleminin toplam büyüklüğü 18,8 trilyon TL'yi aştı.

Rekabet Kurulu ise 2025 yılı boyunca başvuruları ortalama 10 günde sonuçlandırdı; yalnızca iki işlem nihai incelemeye alındı.