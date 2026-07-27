Rekabet Kurumu Başkanı Küle’den şirketlere net uyarı: Bedeli ağır olur

"KAMU İHALELERİNDE REKABET KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Kamu ihalelerine yönelik harcamaların devlet bütçesinde önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Küle, "Dolayısıyla kamunun yaptığı alımlarda rekabetin sağlanması, en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Kamu ihalelerine yönelik harcamaların, devlet bütçemiz içinde önemli payı olduğu dikkate alındığında kamu ihalelerindeki rekabetin tesisi, bizim için tartışılmaz bir kırmızı çizgidir" diye konuştu.

Küle, rekabetçi ihale süreçlerinin korunmasının kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra piyasalardaki fiyat oluşumunun sağlıklı işlemesine de doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

Rakiplerin adil ve eşit şartlarda yarışmasının vatandaşlara düşük fiyat, yüksek kalite, çeşitlilik ve inovasyon olarak yansıdığını ifade eden Küle, KİK ile yürütülen işbirliğinin 2024 yılında daha güçlü bir zemine taşındığını belirtti.

Küle, "İmzaladığımız protokolle, denetim çalışmalarımıza yepyeni ve teknolojik bir boyut kazandırdık" ifadelerini kullandı.

İHALE VERİLERİ YAPAY ZEKÂ İLE TARANIYOR

KİK ile yapılan işbirliği kapsamında kamu ihalelerindeki rekabet risklerinin ve olası ihlallerin belirlenmesi amacıyla yapay zekâ destekli araçlar geliştirildiğini anlatan Küle, ortak istatistiksel modelleme ve analiz çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Küle, "KİK'in sağladığı devasa veri setlerini, yapay zeka algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Burada rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler sergileyen teşebbüs hareketlerini anında radarımıza alıyoruz. Teşebbüslerin ihale verilerini, derinlemesine bir yapısal ve davranışsal analize tabi tutuyoruz. Böylece yapay zeka araçlarıyla göz açtırmıyoruz" dedi.