Rekabetçi kur istiyoruz

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Dünya değişiyor, dünyadaki ekonomik şartlar bizi yakından etkiliyor" diyerek, küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya dikkat çekti. Bünyelerinde bulunan 27 sektör, 61 ihracatçı birliğinin üstün gayretleriyle ilk dört ayda ihracatta yüzde 2.7'lik artış yaşandığını kaydeden Gültepe, "Bu yıl 267 milyar dolar, 2028'de ise 375 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefimiz var. İhracatın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'ndeki daralmalar bizi yakından ilgilendiriyor. İhracatçılar olarak geçen yıla göre yüzde 5'in üzerinde artış hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz" dedi.Son dönemlerde artan maliyetler ve kur nedeniyle ihracatçının rekabetçilik konusunda zorlandığına vurgu yapan Gültepe, "Maalesef Türkiye pahalı kalıyor. Ancak buna rağmen rekabetçiliğimizi artırarak Türkiye'yi çok daha farklı noktaya getirmek için çalışıyoruz" dedi. Hiçbir şekilde 'kur yükselsin' diye bir taleplerinin olmadığını anlatan Gültepe, beklentileri konusunda şunları söyledi: "Biz, 'Girdi maliyetlerimiz ne kadar artarsa, kurun da o kadar artması lazım' diyoruz. Örneğin girdi maliyetlerimizin yüzde 50 arttığı bir ortamda kurun da buna yakın bir seviyede artması lazım. Aksi takdirde Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Avrupa ülkelerinden dahi yüzde 30-40 daha pahalıyız. İhracat artışı için üretimin ve sanayinin desteklenmesi gerekiyor. 375 milyar dolarlık hedefi 2028'de değil de bir yıl önce yakalama şansımız olur." Katma değerli üretimin büyük önem taşıdığını anlatan Gültepe, "İhracatta kilogram birim fiyatımız 1.5 dolar seviyesinde, kısa vadeli hedefimiz bunu 2.5 doların üstüne çıkarmak" diye çalıştı.